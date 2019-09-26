الرياض 27 محرم 1441 هـ 26 سبتمبر 2019م واساحتفلت جمعية الأطفال المعوقين (مركز جنوب الرياض) اليوم ، باليوم الوطني 89 للمملكة ، بحضور عضوة الجمعية الدكتورة ماجدة بيسار، ومديرة القسم التعليمي نوف السالم، والأمهات والأطفال.وأبانت السالم أن الهدف من الاحتفال باليوم الوطني هو غرس الحب والانتماء للوطن ودمج الأطفال من ذوي الإعاقة بالمجتمع، وإعطائهم الفرصة للتعبير عن مشاعرهم وحبهم للوطن، كما أتيحت الفرصة لمنسوبات الجمعية لمشاركة طلابهم ووطنهم هذه الفرحة.وأضافت أن برنامج الحفل تضمن فقرات استعراضية وطنية قدمت مع أطفال الجمعية، وفقرات ترفيهية، إضافة إلى تكريم الجهات الداعمة والمشاركة.وتضمن برنامج الاحتفال أركانا متنوعة مناسبة لقدرات الأطفال (هدايا وأعلام، ركن يعرض به إكسسوارات صنعها أطفال المركز، وركن التلوين بالرمل)، بمشاركة طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسمي التربية الخاصة والخدمة الاجتماعية.من جانبها هنأت الدكتورة ماجدة بيسار من خلال كلمة ألقتها في الحفل القيادة الرشيدة والحضور باليوم الوطني للمملكة، مؤكدة على ضرورة التعاون بين الجمعية وأسر أطفالها والإيمان بقدراتهم، حتى تتحقق رسالة الجمعية في تنمية قدرات أطفالها بالتعليم وبممارسة حياتهم بشكل طبيعي.وشارك في الاحتفال أمانة الرياض ممثلة في الأقسام النسائية في بلدية الشفا والحاير، ولجنة التنمية الاجتماعية حي السلام، والفرق التطوعية (عطاء ونماء، الارتقاء، منتهي، وطوبى).//انتهى//15:03ت م0168