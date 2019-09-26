جدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساحتفى مركز تدريب المديرية العامة للسجون بجدة أمس، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية تحت شعار "همة حتى القمة"، بحضور مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش، ومساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير اللواء الركن دكتور عبدالله بن فضل الشهري، وعدد من قادات وضباط مراكز التدريب من القطاعات الأمنية المختلفة بالمنطقة.ورفع قائد مركز التدريب المقدم عامر بن علي آل سلطان, في كلمته خلال الحفل باسمه ونيابة عن كافة منسوبي مركز التدريب التهنئة الصادقة بهذه المناسبة الوطنية الغالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- , ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي كافة.وشهد احتفاء المركز عرضاً عسكرياً شارك فيه كتلة عسكرية من الجانب الباكستاني الصديق انتهى بتشكيل المتدربين بأجسادهم لرقم 89 ، كما شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن ملوك المملكة منذ بداية توحيدها على يد الملك المؤسس ووصولاً إلى العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - ، وأوبريتا غنائيا قام بأدائه فرقة الفنون الشعبية ، ثم العرضة السعودية.// انتهى //15:07ت م0169