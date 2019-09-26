عرعر 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأقام النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية ممثلا ، باللجنة النسائية احتفالية بمناسبة اليوم الوطني89 .واشتملت الفعالية على عدد من الفقرات الوطنية ، حيث ألقت رئيسة اللجنة النسائية منوة الصقري كلمة بهذه المناسبة خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, داعية الله العلي القدير أن يديم على ولاة الأمر الصحة والعافية ويحفظ لبلاد الحرمين الشريفين أمنها واستقرارها .بعد ذلك ألقت الشاعرة فوزه السويلمي قصيدة شعرية بعنوان وطن وجهاد ، ثم أوبريت يعنوان (وطن الشموخ )، بعد ذلك عرضت مسرحية بعنوان (المرأة السعودية همة حتى القمة)،وعرض اوبريت اخر بعنوان (رؤية وطن) .من جهة اخري اقيمت ندوة ثقافية بعنوان (دور المرأة في تفعيل قيم المواطنة) قدمتها كلاً من الدكتورة لمياء العبدالكريم والدكتورة مها القباني من جامعة الملك سعود .وفي ختام الفعاليات تم تكريم المشاركين والمشاركات .// انتهى //15:08ت م0171