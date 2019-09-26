اليوم الوطني / اللجنة النسائية بالنادي الأدبي بالحدود الشمالية تقيم فعاليات متنوعة احتفاء باليوم الوطني
الخميس 1441/1/27 هـ الموافق 2019/09/26 م واس
عرعر 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس
أقام النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية ممثلا ، باللجنة النسائية احتفالية بمناسبة اليوم الوطني89 .
واشتملت الفعالية على عدد من الفقرات الوطنية ، حيث ألقت رئيسة اللجنة النسائية منوة الصقري كلمة بهذه المناسبة خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, داعية الله العلي القدير أن يديم على ولاة الأمر الصحة والعافية ويحفظ لبلاد الحرمين الشريفين أمنها واستقرارها .
بعد ذلك ألقت الشاعرة فوزه السويلمي قصيدة شعرية بعنوان وطن وجهاد ، ثم أوبريت يعنوان (وطن الشموخ )، بعد ذلك عرضت مسرحية بعنوان (المرأة السعودية همة حتى القمة)،وعرض اوبريت اخر بعنوان (رؤية وطن) .
من جهة اخري اقيمت ندوة ثقافية بعنوان (دور المرأة في تفعيل قيم المواطنة) قدمتها كلاً من الدكتورة لمياء العبدالكريم والدكتورة مها القباني من جامعة الملك سعود .
وفي ختام الفعاليات تم تكريم المشاركين والمشاركات .
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15:08ت م
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