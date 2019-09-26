ضمد27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسنفذت بلدية محافظة ضمد ، جولات تفتيشية ورقابية ، شملت عددًا من المنشآت الغذائية ، والبوفيهات والمطاعم، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات.وأوضح رئيس بلدية ضمد عبدالعزيز الشعبي أن قسم الرقابة بالبلدية نفذ 105 جولات تفتشية ، حيث أسفرت عن مصادرة 238 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 23 محلًا تجاريًا ، إلى جانب تسجيل 46 مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحلات أخرى.وأكد الشعبي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية ، بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية.// انتهى //15:13ت م0173