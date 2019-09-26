بريدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بجهود القيادة ـ أيدها الله ـ على تعزيز وتنمية العمل الاجتماعي ونشره بين أبناء الوطن, كونه أحد أهم المظاهر الاجتماعية التي تسهم في تعزيز التعاون والتكافل وانتشار القيم الاجتماعية النبيلة بين أفراد المجتمع.وأكد سموه أن الأعمال الخيرية التي يقوم بها شباب وفتيات الوطن تعكس وفاء وقيماً نبيلة حثنا عليها ديننا الحنيف, متأملاً سموه على مواصلة تعزيز مثل هذه الأعمال الخيرة وغرس ممارستها لدى الجيل, مؤكداً على أن مؤسسة مجتمعي هي أحد الأعمال الخيرة والتي قدمت لخدمة هذا المجتمع وفي شتى الأعمال الخيرية, مقدماً شكره وتقديره لكل فرد من أفراد هذا الوطن المبارك والذين يسعون لخدمة المجتمع وفي كافة المجالات, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير, وان يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم .جاء ذلك خلال تدشين سموه موقع مؤسسة الأمير فيصل بن مشعل الخيرية "مجتمعي" عبر الشبكة العنكبوتية, وحساب المؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" @mojtamae , اليوم ، بمكتب سموه بديوان الأمارة بمدينة بريدة، بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة إبراهيم بن سعد الماجد, والتي تهتم في خدمة المجتمع السعودي ومساعدته على حل قضاياه وتطويره مهارياً ورعاية مواهب أفراده وتعزيز قيم الخير فيهم.من جانبه قدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير فيصل بن مشعل المجتمعية "مجتمعي" إبراهيم بن سعد الماجد شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وسعيه الدائم إلى إيجاد بيئة جاذبة خادمة للأعمال الاجتماعية والخيرية, مشيراً على أن المؤسسة هي احدى مؤسسات المجتمع المدني في المملكة والتي تسعى لخدمة المجتمع بجميع فئاته وقضاياه وتساهم في تأهيل الشباب والفتيات وتطويرهم ليكونوا أكثر إنتاجية وعطاء لأنفسهم ووطنهم.// انتهى //15:24ت م0174