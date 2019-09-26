الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسنظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم، ورشة عمل بعنوان "نظام البنية التحتية للجودة وجهات تقويم المطابقة"، وشارك فيها عدد من الشركات المتخصصة في نشاطات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة.وقدمت الهيئة خلال الورشة أبعاد ومستهدفات البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، بهدف تطوير منظومة البنية التحتية للجودة.وأوضح نائب محافظ الهيئة للمطابقة والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر أن التجربة السعودية في مجال سلامة المنتجات، واحدة من التجارب الثرية على المستوى الإقليمي والدولي لرفع مستوى سلامة المنتجات، وترتكز على الشراكة الاستراتيجية بين جميع الجهات ذات العلاقة بتعزيز سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، معربًا عن تطلع الهيئة لأن تكون هذه التجربة ملهمة لجميع الدول في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بمختلف دول العالم.وأكد أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير وتهيئة البنية التشريعية الداعمة لسلامة المنتجات في السوق السعودي، حيث أصدرت العديد من اللوائح الفنية التي تستهدف رفع مستوى سلامة المنتجات وفقاً لدرجة خطورتها، كما تم الانتهاء من مسودات الأنظمة التشريعية والقانونية لسلامة المنتجات والمواصفات من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية، إلى جانب أنظمة خاصة بالمعايرة وتقويم المطابقة.وبين أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل اللجنة السعودية للاعتماد إلى المركز السعودي للاعتماد خطوة مهمة واستراتيجية تضمن الحيادية والاستقلالية في نشاط الاعتماد بالمملكة، مبيناً أن الهيئة أطلقت منصة "سابر" الإلكترونية، وتعمل في الوقت الراهن على استكمال ربطها مع منصة "فسح" التابعة للهيئة العامة للجمارك، مشيراً إلى أن هذه المنصة تهدف إلى تسجيل المنتجات المندرجة تحت اللوائح الفنية، والتأكد من تحقيق متطلبات مطابقتها وفق البيانات التي يتم تسجيلها ومتابعتها في النظام، وصولا إلى نظام تتبع إلكتروني شامل يتيح تحديد المنتج والمشغلين الاقتصاديين المشاركين في سلسلة التوريد، كما أطلقت الهيئة مركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، لاتخاذ إجراءات فاعلة مع المنتجات غير الآمنة في السوق.ونوه المهندس العسكر بالدور المحوري للقطاع الخاص في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة في المملكة، لتحقيق المستهدف منها والارتقاء بمعدلات سلامة وجودة المنتجات في السوق.وشهدت الورشة استعراضاً لمشروع نظام البنية التحتية للجودة وجهات تقويم المطابقة في السعودية عبر عرض تقديمي للبروفسيور تييري بورغويغني أحد الخبراء الدوليين في مجال البنية التحتية للجودة ومختص في الأنظمة القانونية، والمهندس ايفان هيندرويكس خبير نظم البنية التحتية للجودة.وتضمنت ورشة العمل حلقة نقاشية عامة تبادل خلالها ممثلي الشركات الخاصة النقاش والملاحظات حول آليات تعزيز التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص.// انتهى //15:33ت م0176