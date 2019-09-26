الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسعبر رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام المهندس / أسامة الرميان عن سعادته بالمستويات المميزة التي شهدتها بطولة الحرس الوطني "القطاع الشرقي" لكمال الأجسام التي اختتمت أمس في المنطقة الشرقية, مشيراً إلى أن هناك العديد من اللاعبين المميزين الذي برزوا خلال المنافسات.وقال: "قطاع الحرس الوطني يعد من القطاعات المتميزة في لعبة كمال الأجسام وهم كجهة مبادرين لتطوير ودعم هذه الرياضة, إضافة إلى أن عدد لاعبي كمال الأجسام في المنطقة الشرقية كبير وهو ما شاهدته خلال حفل التكريم الذي أقيم لهم مؤخراً".وأضاف الرميان: "لدينا بطولات كثيرة ضمن استراتيجية الاتحاد لدعم اللعبة في مختلف مناطق المملكة حيث سنقيم بطولات في الرياض خلال الفترة المقبلة ونعد الجميع بأن البطولات المقبلة ستكون أقوى".يذكر أن اتحاد كمال الأجسام وقع اتفاقية مع الشؤون الرياضية بالحرس الوطني للقطاع الشرقي لرعاية والمشاركة والإشراف على البطولات التي ينظمها الحرس الحرس الوطني في المنطقة الشرقية.// انتهى //15:33ت م0177