تبوك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأقيم بمحافظة حقل أمس، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة تحت شعار " همّة حتى القمة " الذي نظمته بلدية المحافظة في المدرج الشمالي بمنتزه شاطئ الدرة بمدينة حقل , حضره محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي ورئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله بن سليم العمراني وعدداً من القيادات الأمنية والحكومية والمسؤولين وجمعاً غفيراً من الأهالي.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بمسيرة للهجن ومسيرة لطلاب المدارس وعروض للقوارب البحرية، بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على الحفل الخطابي وعروض مرئية وقصائد وطنية، كما شمل الحفل على أوبريت بعنوان " قمة وطن " بالإضافة على عروض للفلكلور الشعبي والعرضة السعودية وسط تفاعل كبير من جميع الحضور، حباً وولاء للوطن وقيادته.من جانبه وصف المهندس العمراني حلول اليوم الوطني الـ 89 من المناسبات المهمة في ذاكرتنا، وهي ذكرى توحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ , وهي ذكرى تجدد كل عام وتضاف إلى التاريخ المجيد لهذا الوطن الغالي وصفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجازات والخير والازدهار, داعياً الله العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في وطننا الغالي.// انتهى //15:36ت م0180