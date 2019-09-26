حائل 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساحتفت محافظة الشنان التابعة لمنطقة حائل بالتعاون مع بلدية المحافظة أمس، بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة بحضور المحافظ سـعود بن طحمور الغازي وعدد من المسؤولين في المحافظة وجمع من الأهالي وذلك في ساحة العروض البلدية بالمحافظة .واشتمل الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة على فعاليات منها إقامة سباق للهجن والهجانة وعروض الخيل , والعديد من القصائد الوطنية وغنائية وطنية .كما أوضح رئيس بلدية محافظة الشنان رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات الدكتور صـالح بن ابراهيـم الدواس خلال الحفل أن الاحتفال بيوم الوطن يعكس الروح الوطنية التي يجب أن نستشعرها في عقولنا ووجداننا مؤكداً أن اليوم الوطني رمز للوحدة والقوة والأمان والطمأنينة والتقدم وبناء المؤسسات وإقامة المشاريع وتحقيق الإنجازات في ظل حكومة رشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهدة الأمين - حفظهما الله - ترعى مصلحة مواطنيها وتهتم بكل ما من شأنه رفعة هذه البلاد وتقدمها وتحقيق الخير والمصلحة لأبنائها مشيراً أن بلدية المحافظة سخرت جميع إمكانيتها لإظهار بهجة الاحتفال في المحافظة وقراها بهذه المناسبة الغالية تحت شعـــار " همـة حتى القمة " .// انتهى //15:39ت م0181