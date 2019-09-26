جيزان 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بالبرج الإداري اليوم ، بمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة "هدف" المهندس مروان بن هاشم العطاس والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين الجامعة وهدف ، فيما استعرض المهندس العطاس أبرز البرامج والمشروعات والمبادرات الهادفة لدعم وتوطين الوظائف وزيادة أعداد الملتحقين بسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة الوظائف المتاحة بالشركات والمؤسسات وتوطين الوظائف فيها، مؤكداً أن التعاون مع جامعة جازان سيسهم في توفير العديد من الفرص الوظيفية للشباب بعد تدريبهم وتأهيلهم لما تمتلكه الجامعة من إمكانيات مادية وبشرية عالية التأهيل.من جانبه أكد مدير جامعة جازان أن الجامعة تسعى إلى التوسع في شراكاتها مع العديد من الجهات المختلفة انطلاقا من واجبها في خدمة المجتمع وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة لما تضمه من إمكانات مادية وبشرية تسهم في دفع عجلة التنمية وفق رؤية 2030.وأشار الدكتور القحطاني إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف له إسهامات كبيرة في العديد من البرامج التي تمكن الشباب وتساعد الباحثين عن العمل من خلال تقديم أدوات التوظيف الأساسية وتوطين الوظائف في القطاع الخاص وتوفير الكوادر السعودية المدربة من الجنسين، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه الصندوق للشباب والشابات.// انتهى //15:40ت م0182