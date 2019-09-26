ظهران الجنوب 27محرم 1441 هـ الموافق 26سبتمبر 2019 م واسنظمت ادارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح وعدد من مديري الإدارات الحكومية.وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت في صالة نادي العرين الرياضي مسيرة لفرقة الكشافة .تلا ذلك حفل خطابي اشتمل على كلمة لمدير تعليم ظهران الجنوب سعيد هباش أبو حديد ثم توالت الفقرات المتنوعة ما بين كلمات وأناشيد وطنية لمجموعة من الطلاب وقصائد شعرية .واختتم الحفل بلون شعبي لقصيدة وطنية من اداء طلاب المرحلة الثانوية بالمحافظة .// انتهى//16:48ت م0210