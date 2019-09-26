تونس 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسوقعت تونس والنيجر وبوركينافاسو، ثلاثة اتفاقيات لدعم التعاون العلمي والتكنولوجي الاقتصادي في مجالات الزراعة والتنمية الريفية.وتهدف هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها في تونس على هامش فعاليات الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري، إلى تعزيز البحث والتدريب الزراعي والتصرف في الموارد المائية والري والموارد الطبيعية، وتحويل المنتجات الزراعية وتثمينها، بالإضافة الى تدعيم الإنتاج والصحة الحيوانية والنهوض بالزراعة البيولوجية.// انتهى //16:50ت م0211