حائل 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسشارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل في احتفالات المنطقة بمناسبة اليوم الوطني 89 لتوحيد المملكة العربية السعودية .وتواجدت 6 فرق إسعاف مجهزة بجميع الوسائل الطبية الحديثة في المواقع المخصصة للاحتفال وشارك 187 متطوعا ومتطوعة في تقديم الإسعافات الأولية في مواقع الفعاليات .فيما قدمت إدارة التدريب 6 دورات مجانية في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لعدد 80 متدربًا ومتدربة، بالإضافة إلى تنفيذ محاضرة توعوية في مدرسة النووي الابتدائية استفاد منها 50 طالبًا .كما زار 28 متطوعًا ومتطوعة من هيئة الهلال الأحمر السعودي بحائل المرضى المنومين في مستشفى الملك خالد بحائل وقدموا لهم الورود والهدايا بهدف رفع الروح المعنوية لدى المنومين وإشراكهم في الاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة.من جهته قدم مدير عام الفرع بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء الشكر والتقدير لجميع الفرق الإسعافية والفرق التطوعية الذين ساهموا في تأدية واجبهم على أكمل وجه مستمدين إخلاصهم وتفانيهم من منطلق حبهم لوطنهم الغالي وقيادته الرشيدة.// انتهى //16:55ت م0212