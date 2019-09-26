جدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسنظمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب اليوم, حفل "عمادة الوفاء" بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني لإبراز مجهودات العمادة في خدمة الطلبة في شتى المجالات، وتنظيم البرامج والأنشطة وتنمية مهاراتهم وإعدادهم الإعداد الأمثل لسوق العمل.وجرى خلال الحفل تقديم، مشهد مسرحي من إعداد نادي المسرح بالعمادة، وتكريم 118 موظفاً وداعماً للعمادة.من جانبه أكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية على الدور الذي تقدمه عمادة شؤون الطلاب وتطوير خدماتها وأنشطتها خدمة للطلاب والطالبات.الجدير بالذكر أن عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز اطلقت مبادرة "التكافل الاجتماعي" لمنسوبي العمادة والتي تهدف إلى مد جسور التواصل وتعزيز العلاقات الاجتماعية والتكافل فيما بين المنسوبين.// انتهى //16:55ت م0213