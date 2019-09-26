الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واستمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 876 لغمًا منها 23 لغمًا مضادة للأفراد، و 259 لغمًا مضادة للدبابات و 574 ذخيرة غير متفجرة، و20 عبوة ناسفةوبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 90,637 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.//انتهى//16:57ت م0215