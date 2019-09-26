كرن 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأجرت حملة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبية التطوعية للوقاية من العمى والأمراض المسببة له الكشف على حالة 5,000 مريض في مستشفى مدينة كرن العام بدولة أريتريا.وقد حضر المرضى من مدينة كرن وما حولها وأغلبهم يعاني من ضعف أو خلل في الإبصار، حيث تم إقرار أكثر من 400 عملية لإزالة الماء الأبيض و الماء الأزرق و الظفرة وعلاج انسداد القناة الدمعية وغيرها، كما جرى صرف ما يقارب 300 نظارة طبية والأدوية المناسبة للمرضى المحتاجين.مما يذكر، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة حملات طبية يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة لعلاج المرضى من الفئات الأكثر احتياجًا ببلدان عديدة حول العالم وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .//انتهى//16:58ت م0216