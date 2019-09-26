حماة / حلب 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعم 400 يتيم ويتيمة وكفالة أسرهم في محافظتي حماة وحلب السوريتين ضمن مشروع "الكرام" لكفالة الأيتام.وجرى خلال المشروع توزيع كفالات نقدية والكسوة والدعم الصحي والتعليمي للأيتام بهدف تحسين ظروفهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادهم للمحافظة عليهم من التشرد والانحرافات والتطرف ولمّ شمل الأسر حتى لا تتفكك وتصبح عرضة للضياع ومن أجل تثبيتهم في مناطقهم الأصلية قدر المستطاع.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري الشقيق.//انتهى//17:00ت م0217