الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسزار وفد من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" يرأسه المدير العام المهندس خالد بن محمد السالم محافظة شقراء، حيث التقى محافظ شقراء عادل بن عبد الله البواردي لبحث فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظة.وخلال اللقاء أشاد محافظ شقراء بدور "مدن" في الارتقاء بالقطاع الصناعي بالمملكة وما تمثله من ركيزة تنموية ضمن رؤية المملكة 2030 للنهوض بالاقتصاد الوطني.كما التقى الوفد أعضاء الغرفة التجارية الصناعية، لبحث دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية بالمحافظة.وأوضح المهندس السالم، أن اللقاء استعرض المزايا الاستثمارية وكيفية استغلالها بالتعاون مع شركاء "مدن" بالقطاعين العام والخاص في المحافظة، كما تم تبادل وجهات النظر والاستماع إلى آراء المستثمرين، وطرح ما توفره "مدن" من خدمات ومنتجات برؤية مبتكرة تعزز استراتيجيتها لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي وجذب وتوطين الاستثمارات في المدن الصناعية.وحول أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة الصناعية بشقراء، أكد السالم أنه تم إيصال التيار الكهربائي بقدرة 15 ميجا فولت، وجاري العمل على الشبكة الداخلية لإيصال التيار للمصانع القائمة بالمدينة، مبينًا أن "مدن" حريصة على رفع رضا شركائها ومواكبة تطلعاتهم، وذلك لخلق بيئة صناعية أكثر تطوراً تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية المملكة 2030.وأكد أن "مدن" لا تدخر جهداً من أجل استقطاب صناعات ذات قيمة مضافة لمدنها الصناعية، وهي في سبيل ذلك حريصة على المشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية واستعراض منتجاتها وخدماتها والمزايا الاستثمارية التي تنافس نظيراتها على المستويين الإقليمي والدولي.الجدير بالذكر أن المدينة الصناعية بشقراء تقع على مساحة 10 ملايين م2 مطوّر منها مليون م2، وتضم 33 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، فيما تبعد 12كم عن جامعة شقراء من الجهة الجنوبية، و210 كم إلى مطار الملك خالد الدولي، بينما تبلغ المسافة إلى محطة قطار الرياض 200كم.وتحتوي المدينة الصناعية بشقراء على صناعات المعدات والمكائن، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، والصناعات المعدنية، بالإضافة إلى صناعة المعادن اللافلزية ومواد البناء، وصناعة الكهرباء والأجهزة الكهربائية، والمنتجات المطاطية والبلاستيكية.وتضطلع "مدن" منذ العام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وتشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعاً مُنتجاً.// انتهى //17:00ت م0219