تبوك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ورشة عمل تعريفية بعنوان "التعريف باللائحة الفنية للإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية"، و "التعريف باللائحة الخاصة بالعصائر الطازجة والمشروبات وخلطات العصائر", بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الغرفة سالم بن عيد العطوي , وعدداً من ملاك المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم والمخابز والحلويات والكافتيريا والمطاعم والمقاهي، وذلك بمقر الغرفة بتبوك.وتم خلال الورشة التي قدمها عدد من المختصين من الهيئة العامة للغذاء والدواء التعريف بكافة اللوائح والأنظمة المحدثة للإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية والعصائر الطازجة والمشروبات.وتأتي الورشة ضمن عدة برامج تنظمها غرفة تبوك بالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات لتطوير وتوعية القطاع الخاص.// انتهى //17:04ت م0221