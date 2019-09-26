نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسشهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية أداء ضعيفاً عند الفتح اليوم في ظل تطورات جديدة بشأن تحقيق يتعلق بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما أضعف الأسواق وقلص التفاؤل بفعل تصريحات إيجابية من الصين بشأن التجارة.وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 33.40 نقطة أو 0.12 بالمئة ليفتح عند 27004.11 نقطة ، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 0.86 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 2985.73 نقطة ، فيما انخفض مؤشر "ناسداك" المجمع 7.27 نقاط أو 0.09 بالمئة إلى 8070.12 نقطة عند الفتح.// انتهى //18:22ت م0236