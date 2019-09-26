الدمام 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأقامت سفارة المملكة العربية لسعودية لدى مملكة البحرين الشقيقة أمس ، حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية .وكان في مقدمة المهنئين صاحب السمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى مملكة البحرين ، ورجال الأعمال وشخصيات إعلامية وثقافية وعدد كبير من المواطنين السعوديين والأشقاء البحرينيين ، وكان في استقبالهم القائم بالأعمال بالإنابة ظافر بن إبراهيم عسيري وأعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات التابعة لها.وأوضح القائم بالأعمال بالإنابة أن مناسبة اليوم الوطني مهمة في معرفة مرحلة بناء وتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ والتي سار على نهجه أبناؤه البررة من بعده مراحل البناء و التطور والإنجازات ، وصولاً إلى عهد قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .وأكد عسيري على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة والمتينة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة على كافة المستويات انطلاقا من الروابط الأخوية والثوابت والرؤى التي تجمع بينهما.// انتهى //18:24ت م0237