طرابلس 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج محادثات، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بحضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني، حيث أعرب غوتيريس خلال اللقاء عن أمله في عودة قريبة للاستقرار في ليبيا وانتهاء الحرب المدمرة وغير المبررة.وقال غوتيريس إن هناك حاجة ملحة لموقف موحد من المجتمع الدولي لإنهاء الحرب، معرباً عن قلقه من التدخلات الخارجية التي تزيد من تفاقم الأزمة.// انتهى //18:47ت م0246