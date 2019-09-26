القاهرة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ضرورة تنامي دور البنوك المركزية العربية في دعم التحوّل الرقمي والمتطلبات الجديدة للرقابة والإشراف.وأوضح وسام فتوح، في كلمته أمام ملتقى "التحوّل الرقمي في المصارف ومستقبل الوساطة المالية" الذي انطلق اليوم في شرم الشيخ، أنه أصبح من الضروري البحث في مسألة تهيئة البنية التحتية التقنية لتنفيذ هذا التحوّل، واستعراض ما يستجد من مخاطر ناشئة عنه، وكيف نواجهها.وأشار إلى أهمية وضع تصوّرات تتيح للبنوك التعرّف على أهم الفرص والتحديات، فضلاً عن وضع خارطة طريق لإستراتيجية التحوّل الرقمي للمصارف العربية.ونوه فتوح، بأنّ شركات التقنية الكبرى تعمل على منافسة البنوك وتقديم نفسها كوسطاء ماليين يحلون محل البنوك التقليدية، عادّا أن ذلك يبشّر ويمهّد لتحويل المؤسسات المالية إلى شيء من الماضي من خلال توفير البنية البديلة للبنوك عبر مواقع تقنية مثل (أمازون) و(جوجل) و(فيسبوك).من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد المصارف العربية رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، في كلمته، ضرورة التعاون لمكافحة الجريمة الرقمية، على أن يكون هذا التعاون قائم على تبادل المعلومات وأن يكون هناك إطار تنظيمي موحد للبلدان العربية، مشيرًا إلى أن هناك دراسة حديثة أظهرت أن شركات العالم سوف تستثمر تريليوني دولار بحلول عام 2020 في تطوير تقنيات التحول الرقمي لديها.// انتهى //18:49ت م0248