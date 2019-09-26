الطوال ٢٧ محرم ١٤٤١ الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ م واسزار رئيس بلدية مركز الموسم المهندس أحمد محمد الجباري وعدد من مسؤولي البلدية اليوم ، المرضى المنومين في مستشفى الموسم العام ، بهدف مشاركتهم فرحتهم بذكرى اليوم الوطني الـ 89 ، وتقديم باقات الورود بهذه المناسبة الغالية .وهنأ المهندس الجباري وزملاؤه ، المرضى ، بهذا اليوم المجيد ، في مبادرة تعكس مشاعر الانتماء وتأصيل مفهوم الجسد الواحد في تلمس المسلم احتياجات أخيه وإعانته على تحمل مشقة وألم المرض وتداعياته وخاصة في مثل هذه المناسبات .فيما عبر المرضى عن سعادتهم وفرحتهم بمناسبة اليوم الوطني ، شاكرين ومقدرين لبلدية الموسم على هذه المبادرة .// انتهى //19:25ت م0257