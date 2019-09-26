اليوم الوطني / بلدية الموسم تشارك المرضى المنومين بالمستشفى العام فرحتهم باليوم الوطني
الخميس 1441/1/27 هـ الموافق 2019/09/26 م واس
الطوال ٢٧ محرم ١٤٤١ الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ م واس
زار رئيس بلدية مركز الموسم المهندس أحمد محمد الجباري وعدد من مسؤولي البلدية اليوم ، المرضى المنومين في مستشفى الموسم العام ، بهدف مشاركتهم فرحتهم بذكرى اليوم الوطني الـ 89 ، وتقديم باقات الورود بهذه المناسبة الغالية .
وهنأ المهندس الجباري وزملاؤه ، المرضى ، بهذا اليوم المجيد ، في مبادرة تعكس مشاعر الانتماء وتأصيل مفهوم الجسد الواحد في تلمس المسلم احتياجات أخيه وإعانته على تحمل مشقة وألم المرض وتداعياته وخاصة في مثل هذه المناسبات .
فيما عبر المرضى عن سعادتهم وفرحتهم بمناسبة اليوم الوطني ، شاكرين ومقدرين لبلدية الموسم على هذه المبادرة .
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19:25ت م
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