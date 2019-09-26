جدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, التزام المنظمة بدعم الصومال اتساقا مع قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية، لتحقيق أهداف الخطة الوطنية للتنمية في الصومال.جاء ذلك في كلمة الأمين العام أمام الاجتماع رفيع المستوى حول الصومال، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 74، والتي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية السفير طارق علي بخيت.وأشار العثيمين إلى توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية مقر مع الصومال تم بموجبها تحويل مكتب المنظمة في مقديشو إلى مكتب إقليمي يركز على التنمية في جميع المجالات، مؤكداً مشاركة المنظمة في منتدى الشراكة الدولي الذي سيعقد في العاصمة الصومالية الأسبوع المقبل.// انتهى //19:32ت م0259