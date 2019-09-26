المدينة المنورة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساحتفت مدارس التعليم العام للبنات بالمدينة المنورة اليوم بمناسبة اليوم الوطني ال٨٩ في أجواء مميزة جمعت الكادر التعليمي من معلمات وإداريات وطالبات , واشتمل الاحتفال على عروض مرئية ومسابقات ثقافية وبرامج هادفة .وأوضحت القائدة التربوية فاطمة منجل أن شعار الاحتفال (همة حتى القمة ) شعار عظيم ليوم عظيم توحدت فيه المملكة العربية السعودية وأصبحت كيان واحد وما ننعم به حتى الآن من أمن وأمان وازدهار منذ التوحيد على يد المؤسس إلى عهدنا الميمون لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.//انتهى//19:39ت م0260