سكاكا 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, تعازيه لأسرة الغالي بوفاة رجل الأعمال مفضي بن مرزوق نهار الغالي .وكان في استقبال سموه لدى وصوله منزل العزاء ابن الفقيد طارق مفضي وأبناء الفقيد.ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.وأعرب ابن الفقيد طارق مفضي باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.//انتهى//19:41ت م0261