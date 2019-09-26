نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسشارك وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في الاجتماع رفيع المستوى بشأن التمويل من أجل التنمية، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.ويهدف الاجتماع إلى بحث أفضل السبل المساعدة في توفير الموارد وتعزيز الشراكات اللازمة لتسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال والعمل على دفعها ودعمها.وأشاد الشيخ آل خليفة، بجهود الأمم المتحدة في دعم جهود تحقيق التنمية، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه مختلف دول العالم وتفرض ضرورة تكاتف جميع الجهود وتضافرها من أجل تجاوز تلك التحديات والوصول لمستقبل أفضل لجميع الدول ويلبي طموحات شعوبها في الرخاء والازدهار، مشددًا على التزام مملكة البحرين بنهجها الراسخ في التعاون مع الأمم المتحدة للمضي بمسيرة التقدم في جميع المجالات.// انتهى //19:43ت م0262