نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزيرة خارجية جمهورية كينيا مونيكا جوما، وذلك بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.وجرى خلال اللقاء، التوقيع على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين، في إطار جهودهما الرامية لتعزيز وتقوية مختلف مجالات التعاون المشترك، والدفع بأطر الحوار البنّاء في جميع جوانب العلاقات الثنائية وفي القضايا الإقليمية والدولية.كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارة خارجية مملكة البحرين ووزارة خارجية جمهورية كينيا، بهدف تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين، وتكثيف التشاور وتبادل الآراء حول كل القضايا التي تهم البلدين.// انتهى //19:46ت م0265