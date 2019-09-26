نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم ، معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عبدالله المعلمي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز المستجدات ودور المملكة الكبير في دعم مبادرات الأمم المتحدة وأعمالها، وأهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.في الدورة الحالية.عقب ذلك دون معالي الدكتور العساف كلمة في سجل كبار زوار الأمم المتحدة.// انتهى //20:21ت م0267