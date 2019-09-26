نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس معتمد من الخارجيةالتقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة،اليوم ، المفوض السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:22ت م0269