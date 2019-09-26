سياسي / وزير الخارجية يلتقي المفوض السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة
الخميس 1441/1/27 هـ الموافق 2019/09/26 م واس
نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس معتمد من الخارجية
التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة،اليوم ، المفوض السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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20:22ت م
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