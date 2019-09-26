نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم، دولة رئيس وزراء بريطانيا السابق المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالي، جوردون براون، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.// انتهى //20:22ت م0270