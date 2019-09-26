عام / مدير جامعة الملك فيصل يلتقي مدير مركز النخيل والتمور بالأحساء
الخميس 1441/1/27 هـ الموافق 2019/09/26 م واس
الأحساء 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس
التقى معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي في مكتبه اليوم مدير عام مركز النخيل والتمور بالأحساء المهندس خالد بن سعد الحسيني .
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعة والمركز وتفعيل الشراكة بين الجانبين على الصعيد العلمي والعملي، ومناقشة الموضوعات التي تهتم بالزراعة والمزارعين في المحافظة .
وقدم الحسيني شكره لمعالي مدير الجامعة على اهتمامه وحرصه وجهوده الحثيثة في تطوير قطاع الزراعة وبالأخص "النخلة"
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