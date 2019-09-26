الأحساء 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي في مكتبه اليوم مدير عام مركز النخيل والتمور بالأحساء المهندس خالد بن سعد الحسيني .وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعة والمركز وتفعيل الشراكة بين الجانبين على الصعيد العلمي والعملي، ومناقشة الموضوعات التي تهتم بالزراعة والمزارعين في المحافظة .وقدم الحسيني شكره لمعالي مدير الجامعة على اهتمامه وحرصه وجهوده الحثيثة في تطوير قطاع الزراعة وبالأخص "النخلة"// انتهى //20:52ت م0276