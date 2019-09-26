الدمام 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساحتفل مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام اليوم ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، تحت شعار (همة حتى القمة) ، بحضور منسوبي المركز ومستفيديه من الأشخاص ذوي الإعاقة في قسم التأهيل الاجتماعي ومن متدربي قسم التأهيل المهني وطلاب قسم الرعاية النهارية .وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى شاكر الهاشم كلمة إدارة المركز قدم فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة في مسيرة هذا الوطن مستذكراً تضحيات المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - لتوحيد المملكة تحت راية التوحيد ومسيرة أبنائه الملوك من بعده لمواصلة مسيرة التنمية في هذا الكيان الشامخ ، متطرقاً إلى النهضة التي يعيشها الوطن في جميع المجالات التي تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ م.من جهته أكد مدير دار الرعاية الاجتماعية بالدمام فهد العميرة ، أن الاحتفال بهذه المناسبة الغالية يأتي في إطار التعبير عن ما نكنه من حب وولاء لهذا الوطن العزيز على نفوسنا وللقيادة الرشيدة .وتضمن الحفل عدد من القصائد الوطنية والعروض الفلكلورية .// انتهى //21:04ت م0278