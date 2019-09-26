نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم وزير الخارجية التايلاندي دون بارامودويناي، على هامش أعمال اجتماعات الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:19ت م0279