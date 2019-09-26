سياسي / وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره التايلاندي
الخميس 1441/1/27 هـ الموافق 2019/09/26 م واس
نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس
التقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم وزير الخارجية التايلاندي دون بارامودويناي، على هامش أعمال اجتماعات الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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21:19ت م
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