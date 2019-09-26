الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واستغلب أبها على الاتفاق بهدف دون مقابل اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها في افتتاح منافسات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وجاء هدف أبها في الدقيقة 94 عن طريق اللاعب أمين عطوشي ليقتنص فريقه ثلاث نقاط غالية رفع بها رصيده إلى 7 ، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط.// انتهى //21:46ت م0281