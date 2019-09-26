الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واستغلب الهلال على التعاون 2 - 1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم التعاون أولاً عن طريق سيدريك أميسي عند الدقيقة الرابعة وعادل للهلال عمر خربين عند الدقيقة التاسعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي ١-١ .وفي الشوط الثاني سجل لاعب التعاون ريان الموسى هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 68 ليمنح الهلال ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 13 نقطة ويستمر في صدارة الفرق ، فيما تجمد رصيد التعاون عن 4 نقاط.// انتهى //22:54ت م0286