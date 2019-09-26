صبيا 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسدشن محافظ صبيا منصور بن زيد الداود اليوم مبادرة " الجميع من أجل صبيا " التي أطلقها المجلس البلدي بصبيا بحضور رئيس البلدية سفر الشهراني و أعضاء المجلس البلدي و مديري الإدارات الحكومية وذلك بقاعة الاجتماعات .وفي بداية التدشين أشاد محافظ صبيا بالمبادرة وغيرها من المبارات التي تسعى لتحقيق أداء مؤسسي ومستدام في كافة مجالات العمل البلدي، وتقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية وتوفير معيشة صحية وتنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، ورفع مستوى الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج في القطاع البلدي، مقدما شكره لرئيس وأعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية متمنيا لهم التوفيق و النجاح.من جهتة أوضح رئيس المجلس البلدي أحمد قاضي أن مبادرة " الجميع من أجل صبيا " تأتي امتدادًا للمبادرات التي ينفذها المجلس البلدي الهادفة للمحافظة والاهتمام بالمظهر العام وإضافة لمسات جمالية للمحافظة.بدوره بين رئيس بلدية صبيا أن العمل مستمر لاستكمال جميع المشاريع البلدية من سفلته وإنارة و مشاريع خدمية و تنموية جاري تنفيذها في المحافظة والقرى التابعة لها .// انتهى //22:59ت م0289