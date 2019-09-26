تبوك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساحتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على مسرحها الخاص اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، تحت شعار " همّة حتى القمّة " .وأكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في كلمته خلال الحفل أن هذه المناسبة الغالية جاءت لترسيخ قيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية في نفوس الناشئة.ورفع المدير العام التهنئة بمناسبة اليوم الوطني باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة والطلاب والطالبات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - ولسمو أمير منطقة تبوك ، سائلاً الله عزّ وجل أن يديم على البلاد والعباد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والازدهار، مشيداً بما يقدمه أبطال القطاعات العسكرية المرابطون في الحد الجنوبي من تضحيات و بطولات في سبيل الدفاع عن أمن الوطن ومقدساته وثرواته.وتضمّن الحفل لوحات إنشادية قدمها طلاب وطالبات المنطقة ، كما شمل الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني لوحة جدارية فنية ومعرضا فنياً احتوى العديد من الأعمال الوطنية التشكيلية من إعداد المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، بالإضافة إلى الرسومات والمجسمات المعبرة ورسائل تربوية لتنمية الحس الوطني والانتماء للوطن.حضر الحفل عدد من المسؤولين في الإدارات الحكومية بالمنطقة والمشرفين التربويين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم .// انتهى //23:01ت م0291