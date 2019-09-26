القاهرة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واستأهل فريق الاتحاد السكندري المصري إلى دور الـ 16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعد تغلبه على ضيفه فريق العربي الكويتي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إياب دور الـ 32 بالبطولة.وكان الاتحاد السكندري حقق الفوز على فريق العربي الكويتي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد صباح السالم بالكويت في مباراة ذهاب دور الـ 32 التي أقيمت يوم 26 أغسطس الماضي، ليتأهل الاتحاد السكندري إلى دور الـ 16 بالبطولة بعد الفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ثلاثة مقابل لا شيء.// انتهى //23:18ت م0294