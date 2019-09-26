واشنطن 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصالٍ هاتفي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم ضرورة سلوك المرشحين والمؤسسات الحكومية التي تجري الانتخابات في أفغانستان، لضمان شرعية نتائج الانتخابات.وأعرب بومبيو عن إدانة الولايات المتحدة للجماعات الإرهابية التي هددت بالعنف من أجل حرمان الأفغانيين من حقهم في التصويت.// انتهى //23:19ت م0297