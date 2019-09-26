نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملاتها اليوم على تراجع.وانخفض مؤشر (داو جونز الصناعي) بمقدار 76.26 نقطة، ما نسبته 0.28 في المئة، ليصل عند مستوى 26894.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر (ستاندرد اند بورز 500) بنسبة 0.23 في المئة، ما يعادل سبع نقاط، ليغلق عند مستوى 2977.87 نقطة.وهبط مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 46.72 نقطة، ما نسبته 0.58 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 8030.66 نقطة.// انتهى //23:23ت م0298