عدن 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، فرص إحلال السلام في بلاده.وجدد الحضرمي وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام المبني على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن، لافتًا الانتباه إلى أن الانتقال إلى أي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة مرهون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم حول الحديدة، وهو ما ينبغي للمجتمع الدولي الضغط بشأنه.وأكد المبعوث الأممي من جهته التزامه بالعمل على تنفيذ اتفاق ستوكهولم وحرصه على استمرار التشاور في هذا الصدد.// انتهى //23:24ت م0299