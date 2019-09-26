اجتماعي / 1000 مشارك في افتتاح برامج " الفعاليات الشبابية " في جازان
الخميس 1441/1/27 هـ الموافق 2019/09/26 م واس
جيزان 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس
افتتح مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان إبراهيم الرياني اليوم برنامج "الفعاليات الشبابية" ، الذي ينظمه المكتب بالتعاون مع الإدارة العامة للهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب ، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .
وتجول الرياني والحضور بالمعرض التوعوي الذي تنفذه المديرية العامة لمكافحة المخدرات ويهدف لتوعية الشباب بأخطار المخدرات ، والمعرض الصحي الذي تنفذه صحة جازان حيث يقدم قياسات الضغط والسكر والسمنة للزوار والزائرات بمشاركة فرق طبية متخصصة للرجال والنساء .
وأوضح مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عقيل بن صالح صعابي أن الفعاليات الشبابية شملت في يومها الأول ماراثون المشي للرجال بتنظيم فريق مشاة جازان ، حيث شارك 70 متسابقًا لمسافة أربعة كيلومترات ، إلى جانب سباق للنساء بتنظيم من كلية التربية للبنات بجامعة جازان ، حيث جرى تكريم الفائزين والفائزات في السباقين .
وأضاف أن الفعاليات شملت كذلك ألعاب جازان زمان وبرامج رياضية ومسابقات ثقافية ، وبرامج الفن التشكيلي وبرامج رياضية متنوعة بمشاركة نحو 1000 مشارك ومشاركة ، فضلا عن العرض المسرحي " التعصب الرياضي " .
وبين أن الفعاليات التي تستهدف الشباب تستمر خلال يومي الجمعة والسبت .
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23:41ت م
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