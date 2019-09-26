جيزان 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسافتتح مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان إبراهيم الرياني اليوم برنامج "الفعاليات الشبابية" ، الذي ينظمه المكتب بالتعاون مع الإدارة العامة للهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب ، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .وتجول الرياني والحضور بالمعرض التوعوي الذي تنفذه المديرية العامة لمكافحة المخدرات ويهدف لتوعية الشباب بأخطار المخدرات ، والمعرض الصحي الذي تنفذه صحة جازان حيث يقدم قياسات الضغط والسكر والسمنة للزوار والزائرات بمشاركة فرق طبية متخصصة للرجال والنساء .وأوضح مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عقيل بن صالح صعابي أن الفعاليات الشبابية شملت في يومها الأول ماراثون المشي للرجال بتنظيم فريق مشاة جازان ، حيث شارك 70 متسابقًا لمسافة أربعة كيلومترات ، إلى جانب سباق للنساء بتنظيم من كلية التربية للبنات بجامعة جازان ، حيث جرى تكريم الفائزين والفائزات في السباقين .وأضاف أن الفعاليات شملت كذلك ألعاب جازان زمان وبرامج رياضية ومسابقات ثقافية ، وبرامج الفن التشكيلي وبرامج رياضية متنوعة بمشاركة نحو 1000 مشارك ومشاركة ، فضلا عن العرض المسرحي " التعصب الرياضي " .وبين أن الفعاليات التي تستهدف الشباب تستمر خلال يومي الجمعة والسبت .// انتهى //23:41ت م0301