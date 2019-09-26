وادي الدواسر 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسقلد مُحافظ وادي الدواسر بالنيابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم اليوم ثلاثة من القيادات الكشفية من منسوبي كشافة إدارة التعليم بالمحافظة منديل الشارة الخشبية، خلال الحفل الذي أقامته الإدارة اليوم في قصر الثقافة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الــ 89 للمملكة .وتم تقليد القائد الكشفي مريع بن علي آل مساعد الذي كان بحثه للشارة عن تنمية مهارات التفكير، وعبدالله بن مسفر آل مدق عن بحثه برامج البيئة وطرق تنظيمها والإفادة منها ، وإبراهيم بن سعد آل حاقان عن بحثه علاقة الكشافة ببرامج التنشيط السياحي .ويُعد منديل الشارة الخشبية من الرموز الكشفية المتعارف عليها في جميع أنحاء العالم، وله العديد من الدلالات، كما أنه يتدرج إلى 3 رتب يرتقي خلالها القائد الكشفي من واحدة إلى الأخرى وفق نظام يُعرف بسياسة تنمية القيادات.// انتهى //23:42ت م0302