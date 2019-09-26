البكيرية 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسرعى وكيل محافظة البكيرية نادر بن فهاد الدوسري اليوم احتفالات إدارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني 89، بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح ورئيس مركز الفويلق راكان بن سعود البشري وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأهالي والقيادات التعليمية وذلك بمدرسة ثانوية الفويلق برعاية من لجنة التنمية الاجتماعية وبلدية الفويلق والمجلس البلدي بالفويلق .وأكد مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح أن الاحتفاء بهذه المناسبة هو معزز للمواطنة الحقيقية ، مشيرًا إلى أن الوطن له حقوق كبيرة علينا ويجب القيام بها على الوجه الأكمل.// انتهى //23:43ت م0303