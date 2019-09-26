الجزائر 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأوقفت القوات الأمنية الجزائرية 317 شخصًا، بين مهاجرين ومهربين بعدد من المحافظات الجزائرية.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانات متفرقة خلال الأسبوع أن عناصرها بالتعاون مع الأمن وحرس السواحل أوقفـت 282 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، معظمهم كانوا وسط البحر متوجهين إلى الأراضي الأوروبية.وأضافت أن وحدات مشتركة من الجيش والأمن أوقفوا 35 مهربًا بمدن جزائرية، وصادرت منهم 5 مركبات رباعية الدفع و5 شاحنات ودراجتين ناريتين و41 مولدًا كهربائيًا و29 مطرقة ضغط وثلاثة أجهزة كشف عن المعادن وكمية من المواد الغذائية.وأشارت إلى أن قوات من الجيش كشفت عن مخبأين للأسلحة بمحافظتي أدرار وتمنراست، يحتويان على قاذفتين لصواريخ من نوع" أ.ر.بي .جي "، و10 قذائف عيار 110 ملم و10 قذائف مضادة للدبابات و8 صمامات للقذائف ورشاشين ثقيلين و 5 مسدسات رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية نصف آلية سيمينوف و 5 أنابيب إطلاق صواريخ و 47 قاذف هاون عيار82 ملم.من جهة أخرى قبضت قوات من الجيش على عنصري دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة الشلف غرب الجزائر، ودمرت قوات أخرى 23 مخبأ للإرهابيين و6 قنابل تقليدية الصنع، بعد كشفها بعدد من المدن الجزائرية.// انتهى //23:46ت م0304