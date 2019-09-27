نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساستقبل فخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو، في مقر إقامته في نيويورك، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ ‫عادل بن أحمد الجبير.وجرى خلال اللقاء الذي كان على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.عقب ذلك التقى معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والبوركينيين بالخارج في جمهورية بوركينا فاسو ألفا باري.// انتهى //00:26ت م0311