نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسترأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ‫الاستاذ عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول ‫سوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.وضم الوفد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.// انتهى //02:01ت م0314