سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا
الجمعة 1441/1/28 هـ الموافق 2019/09/27 م واس
نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس
ترأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الاستاذ عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.
وضم الوفد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.
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