سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول ‫سوريا

الجمعة 1441/1/28 هـ الموافق 2019/09/27 م واس
  • Share on Google+

نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس
ترأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ‫الاستاذ عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول ‫سوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.
وضم الوفد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.
// انتهى //
02:01ت م
0314