نيامي 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسطالب الرئيس النيجري, محمد يوسفو, الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بأن يكون لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، تفويضا قويًا ومعدات كافية لمحاربة الإرهاب بالساحل.وأضاف رئيس النيجر والرئيس الحالي لمجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا، في تصريح له اليوم، أن الوضع الأمني في مالي يشهد تدهورًا، والخطر أخذ في الانتشار، وأن بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" متواجدة منذ سنوات في مالي وهي مفوضة لحفظ السلام، ولكنها تتعرض لهجمات منتظمة ويقتل عناصرها، لذا يجب أن يعطى لها تفويض أقوى، لتوسيع نطاقها خارج مالي.وشدد من جهة أخرى، على ضرورة بذل كل الجهود بالبحث عن حل سياسي في ليبيا للخروج من الأزمة سريعًا، مشيرًا إلى انه لا يمكن حل المشكلة الليبية من خلال تهميش الاتحاد الإفريقي مؤكدًا على أهمية تعيين مبعوث خاص لليبيا، مشترك من الاتحاد الإفريقي جنبًا إلى جنب مع مبعوث خاص للأمم المتحدة.// انتهى //02:56ت م0317